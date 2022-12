Operatie van 100.000 euro kan Mila uit Dilsen-Stokkem redden: in één dag al bijna 53.000 ingezameld

Amper één dag nadat de ouders van de kleine Mila (1,5) uit Dilsen-Stokkem in Het Belang van Limburg een oproep deden om geld in te zamelen voor de operatie van hun zieke dochtertje, staat de teller al op 53.000 euro. “Dit hadden we op voorhand nooit gedacht”, vertelt mama Debbie Geerkens

Maar liefst 100.000 euro hebben de ouders van Mila nodig om haar tumor operatief te laten verwijderen in Duitsland. De tumor achter haar bijnier waar Mila al zes maanden tegen vecht, veroorzaakt onbehandelbare diarree. De operatie wordt begin volgend jaar gepland, maar de ouders moeten het bedrag van 100.000 euro eerst zelf ophoesten. Daarom willen Mila’s familie en vrienden geld inzamelen via een crowdfunding. Amper één dag nadat de crowdfunding gedeeld werd, staat de teller al op 53.000 euro. En de donaties blijven binnenlopen.

“Dit hadden we op voorhand nooit gedacht”, vertelt mama Debbie Geerkens. “We zijn nog maar een dag bezig, en straks hebben we al de helft ingezameld.” Debbie kreeg ook al heel wat persoonlijke reacties. “Online kreeg ik veel berichten en vriendschapsverzoeken. Winkels laten weten dat we spaarpotjes mogen neerzetten. Daar zijn we nu ook volop mee bezig.”

Je kan de crowdfunding ten voordele van de kleine Mila steunen door HIER te klikken. desa