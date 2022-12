Russische straaljager maakt buiklanding door defect landingsgestel maar eindigt in vlammen

Er zijn beelden opgedoken van een Russisch gevechtsvliegtuig, een SU-25, dat in vlammen uitbarst tijdens een noodlanding op een onbepaalde plaats in Oekraïne. Het vliegtuig kwam in de problemen terecht en de piloot ziet zich genoodzaakt een noodlanding uit te voeren. Hij komt terecht op een landingsbaan, maar het landingsgestel klapt niet uit, waardoor het vliegtuig in vlammen uitbarst. Dankzij twee parachutes komt het vliegtuig tot stilstand.