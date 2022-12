Remco Evenepoel showt officieel regenboogshirt voor 2023: “Het wordt een speciaal jaar, ik zal wellicht anders moeten koersen”

We hebben Remco Evenepoel de afgelopen tijd wel al regelmatig in de regenboogkleuren gezien, maar nu is ook de officiële wereldkampioenentrui van Soudal - Quick-Step voor het volgende seizoen er. “Ik ben heel gelukkig en trots dat ik dit shirt al zo vroeg in mijn professionele carrière mag dragen”, aldus Evenepoel in een filmpje van de ploeg op sociale media.