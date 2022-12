FUTSAL OVERZICHT: Maaslander Pietro Benetti houdt ongeslagen Lierse aan de leiding

Eisden-Dorp en PIBO Belisia konden het voorbeeld van Hasselt, dat woensdag al won van Hamme, niet volgen. Eisden was ondanks een sterke eerste helft kansloos tegen RSCA Futsal, hekkensluiter PIBO Belisia verdiende meer dan een 3-1-verlies in Moeskroen. In tweede nationale B gaf Meeuwen de rode lantaarn door aan Houthalen La Baracca en behoudt Lierse koppositie na winst in de topper op Aarschot. De Limburgse doelman Pietro Benetti keepte sterk en was de gevierde man. Genk veegde de vloer aan met Tongeren. In interprovinciale B diende Thes-Ham leider FALB Zutendaal een eerste nederlaag toe.