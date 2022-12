Haasten naar het vliegtuig: Wout van Aert vertrekt minder dan 3,5 uur na aankomst cross al van Dublin naar Spanje

“Ik ben overal waar ik start een favoriet. Dat is een leuke positie, maar vandaag is het niet anders dan in een andere race”, vertelde Van Aert voor de start. “Maar dit is zeker iets dat me past. Gisteren was ik opgetogen toen ik het parcours zag, het was heel modderig. De vorst heeft al meer dan zijn werk gedaan, maar nu is het volop aan het dooien en er zijn veel harde stukken onderin. Maar het is moeilijk om te zeggen hoe het erbij zal liggen tijdens de race.”

Lars van der Haar zei dat Van Aert een slechte dag zou hebben als hij niet met meer dan twee minuten voorsprong wint. “Ja, als ze het zo gaan spelen, is het helemaal onnozel...”, klonk het bij een lachende Van Aert. “Ik onderschat Van der Haar zeker niet, maar Michael Vanthourenhout is voor mij de grootste favoriet vandaag. Dit parcours past bij hem, maar ook Tom Pidcock is goed bezig.”

“Op dit niveau heb je altijd jongens met grote motoren, maar vandaag gaat het ook om talent. Ik ben net aan het seizoen begonnen. De kracht is er natuurlijk wel, maar de techniek gaat ook een rol spelen. Het eerste deel is snel, maar je gaat ook met hoge snelheid door de bochten - wat lastig is. In deel twee heb je enkele pittige klimmetjes. We zullen geconcentreerd moeten zijn, want de omstandigheden veranderen elke minuut”, sloot Van Aert af.