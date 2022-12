Adele openhartig over moeilijke periode na scheiding: “Vijf keer per dag naar de therapeut gaan heeft me eruit geholpen”

Ze heeft diep gezeten na haar scheiding met Simon Konecki. Dat heeft zangeres Adele (34) de voorbije jaren al meermaals verteld. Tijdens een concert in Las Vegas heeft ze daar heel openhartig over gepraat met haar fans, en zei ze hoe gesprekken met een therapeut haar enorm geholpen hebben.

In talrijke interviews, onder andere met Oprah Winfrey, had Adele al eerder gezegd dat zij haar scheiding aanvoelde als “een falen”. Als iets dat mislukt is. Het leverde haar dan ook heel veel fysieke en mentale zorgen en problemen op. Maar nu is ze helemaal uit het dal gekropen, dat toont ze elke vrijdag en zaterdag met concerten in The Colosseum in Las Vegas.

Tijdens die concerten is ze openhartig over haar moeilijke periode, maar ook over het heden. Zo gaf ze zaterdagavond toe dat ze opnieuw bij een therapeut gaat, zo blijkt uit beelden van een concertganger. “Voor het eerst sinds die moeilijke periode. Het was opnieuw nodig. Na mijn scheiding ben ik vijf keer per dag bij een therapeut geweest. Tot ik besefte dat de schuld niet bij mij lag. Nu doe ik het omdat zeker te zijn dat ik hier elke week de beste versie van mezelf ben, zodat ik jullie alles kan geven.”

Met tranen in de ogen voegde ze eraan toe dat ze deze week een heel interessante sessie had. “Over deze concerten”, zei Adele. “Want ik hou van muziek maken, maar er is iets aan optreden dat me echt bang maakt en vult met angst. Daarom ga ik niet vaak op tournee. De laatste keer deed ik het om te bewijzen dat ik het kon. Maar in een zaal als deze kan ik het de rest van mijn leven aan.”