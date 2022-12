EERSTE PROVINCIALE. Zepperen-Brustem wint topper, Helson verrast

Muhacid Duvan, hier op een archiefbeeld, scoorde vier keer in twintig minuten voor Helson tegen Torpedo. — © Dick Demey

Zepperen-Brustem won de topper in eerste provinciale bij Eksel met het kleinste verschil en loopt zo twee punten verder uit op Bree-Beek, dat tegen Zonhoven bleef steken op een 1-1-gelijkspel. Voor dé verrassing van de speeldag zorgde Helson, dat Torpedo huiswaarts stuurde met 4-1-cijfers. Muhacid Duvan scoorde vier keer in twintig minuten. Lees hier alle verslagen van de wedstrijden in eerste provinciale van dit weekend. (jc)