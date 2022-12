EERSTE NATIONALE. Patro profiteert, THES wint weer en Limburger scoort vlot voor Heist

Met een 0-5-zege bij Francs Borains profiteerde Patro optimaal van het puntenverlies van Luik (2-2 bij Jong Gent) om de leiding in eerste nationale te nemen. THES proefde voor het eerst in zes wedstrijden weer van de zege (3-0 tegen Rupel-Boom), Nicolas Orye loodste Heist met drie goals voorbij Mandel United (4-1). Lees hier alle verslagen van de wedstrijden in eerste nationale van dit weekend. (kj/jmi)