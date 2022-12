‘Zillion’ bereikt de kaap van 500.000 bezoekers, en dat wordt gevierd in Kinepolis

De ‘Zillion’-trein dendert lustig voort. De kaskraker over de beruchte discotheek lokte intussen al een half miljoen bezoekers naar de bioscoop. Dat werd zaterdagavond gevierd in de Antwerpse Kinepolis, waar hoofdrolspelers Matteo Simoni (35) en Jonas Vermeulen (32) de aanwezigen trakteerden op een heuse afterparty.

Zes weken geleden stormde Zillion de bioscopen binnen, intussen is ie met 500.000 bezoekers al opgeklommen naar de top 20 van best bezochte Vlaamse films aller tijden. Genoeg reden voor een feestje, vonden Simoni en Vermeulen. Na de vertoning vielen ze de grootste zaal van Kinepolis binnen om de 500.000ste bezoeker persoonlijk te bedanken.

Dat was Ilse De Graaf (25) uit Lommel, die al voor de vierde keer naar de film kwam kijken. Zij en haar vriend Robby (27) verkochten zelf speciaal hun tickets voor een optreden van Thunderdome in Utrecht, omdat ze hadden opgevangen dat er iets speciaals te gebeuren stond in de bioscoop. “We hebben de eerste keer van Zillion gehoord op het nieuws en toen leek het ons wel iets om dat in de bioscoop te komen ontdekken. Sinds die eerste keer heeft de hype ons helemaal veroverd, zowel het verhaal erachter als de muziek. En de acteurs, Matteo & Jonas, zijn ook top!”

De Graaf kreeg een grote fles champagne overhandigd, en geheel in de stijl van de film barstte er daarna een fuif los. Sven Lavin, die vroeger plaatjes draaide in de discotheek, speelde een korte DJ-set en de aanwezigen werden getrakteerd op een ‘money shower’. Al waren het - voor sommigen misschien teleurstellend - geen echte geldbriefjes, maar biljetten die konden ingeruild worden voor gadgets van de film.