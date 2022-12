Alken dwong STVV op de knieën in de derby in tweede nationale. — © Karel Hemerijckx

Dankzij een 4-1-zege in de Limburgse derby tegen STVV kroonde Alken zich tot herfstkampioen in tweede nationale. Eerstenationaler Genk B pakte een punt bij FC Luik, in de provinciale reeksen zet Bilzen Youth zegereeks verder. Lees hier alle verslagen van het vrouwenvoetbal in de lagere reeksen van dit weekend.