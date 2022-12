Politie krijgt hulp uit onverwachte hoek tijdens jacht op verdachte: “Hij wordt achtervolgd door een kudde koeien”

Een verdachte probeert de Britse politie te slim af te zijn en vlucht weg door een weide. Hij belandt echter van de regen in de drup, want hij krijgt er nog meer achtervolgers bij wanneer de kudde koeien in het veld hem beginnen te stalken. “Hij wordt achtervolgd door een kudde koeien”, aldus de piloot van de politiehelikopter, die zijn collega’s naar de man probeert te leiden. De runderen drijven de verdachte uiteindelijk recht in de armen van de agenten.