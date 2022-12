Moeder van Cher overleden op 96-jarige leeftijd

De 96-jarige moeder van zangeres Cher is overleden. Dat maakt de zangeres zelf bekend op Twitter. Haar moeder was al enige tijd ziek.

In september had Cher (76) met de wereld gedeeld dat het niet goed ging met haar moeder. Ze was met een ziekenhuis opgenomen in het ziekenhuis, schreef de zangeres toen, en ze maakte zich zorgen om haar. Het was niet de eerste keer dat ze problemen had met haar gezondheid.

In een korte boodschap meldt Cher nu dat haar mama Georgia op 96-jarige leeftijd overleden is. “Mom is gone”, tweet ze, met een trieste emoji erachter.