Club Brugge-flop geniet interesse van Liverpool, maar broer doet oproep aan… voorzitter PSG: “Neem hem in dienst”

Sofyan Amrabat staat met Marokko in de halve finales van het WK. Wie had dat gedacht toen hij drie jaar geleden de verwachtingen niet kon inlossen bij Club Brugge? De 26-jarige Marokkaan zou intussen interesse genieten van onder meer Liverpool, maar zijn broer Nordin zou hem liever aan de slag zien bij… PSG.

Amrabat miste op dit WK nog geen minuut bij het verrassende Marokko. De Fiorentina-speler zou nadrukkelijk in de belangstelling staan van Liverpool - volgens de Britse pers zouden er zelfs voor het WK al gesprekken geweest zijn. Maar oudere broer Nordin, zelf ook profvoetballer bij AEK Athene, ziet hem eerder bij PSG aan de slag gaan.

“De Wereldbeker is een even grote spotlight als de Champions League”, vertelt Nordin in L’Equipe. “Sofyan zou goed passen bij PSG. Stel je voor dat hij samenspeelt met Verratti, pfff… dus, Nasser Al-Khelaifi (de voorzitter van PSG, red.): als je mijn woorden leest, neem mijn broer dan aan.”