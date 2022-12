18-jarige Evy Poppe wordt knap tweede in Wereldbekermanche Big Air in Edmonton

Snowboardster Evy Poppe is zaterdag als tweede geëindigd in de wereldbekerwedstrijd Big Air in het Canadese Edmonton. Het is haar beste uitslag tot dusver in een wereldbeker.

De achttienjarige Poppe totaliseerde 146,50 punten na een tweede run waarin ze 69,25 punten scoorde en een derde run waarvoor ze 77,25 punten kreeg. Haar eerste run (20,00 punten) werd niet in rekening gebracht.

De Oost-Vlaamse moest alleen de Canadese Jasmine Baird met 159,50 punten (82,50 & 77,00) voor zich dulden. De Japanse Reira Iwabuchi vervolledigde het podium met 143,25 punten (84,50 & 58,75).

Poppes vorige topresultaat in een wereldbeker was een zesde plaats in de slopestyle op 1 januari 2022 in het Canadese Calgary. In de slopestyle werd ze olympisch jeugdkampioene in 2020 en een jaar later juniorenwereldkampioene.

Loranne Smans raakte vrijdag niet door de kwalificaties. Zij werd twaalfde terwijl alleen de top acht doorstootte.

Volgende week gaat de WB verder in het Amerikaanse Copper Mountain.