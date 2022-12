7 op 7 voor Kangoeroes Mechelen in Top Division Women

In de Top Division Women (eerste klasse vrouwen) blijft kampioen Kangoeroes Mechelen on fire. De Maneblussers wonnen met 29-100 in Spirou Ladies Charleroi en realiseerde een 7 op 7. De Mechelse dames staan naast Castors Braine, dat ook met afgetekende cijfers (98-49) van Waregem won, ongeslagen aan de leiding. Volgende week zondag staat in de Mechelse Winketkaai de topper tussen Kangoeroes en Castors Braine op de affiche.

De kloof met Kangoeroes Mechelen en Castors Braine met de negen overige ploegen in de Top Division Women wordt dit seizoen jammer genoeg weer groter. Namur Capitale, Liège Panthers, Phantoms Boom en het ambitieuze Kortrijk Spurs kunnen voorlopig de kloof met het top-duo niet dichten.

Kangoeroes Mechelen zegevierde in Spirou Ladies uit Charleroi en na een 20-45 bonus halfweg uiteindelijk met 29-100! De Spirous scoorden in het derde kwart slechts 1 puntje. Belgian Cat Laure Resimont (23 punten, 10 rebounds) lukte een double-double bij de Maneblussers. Bij Castors Braine stuwde het Belgisch duo Emmeline Leblon (25 punten, 4 assists) en Laure Devos (15 punten, 7 rebounds) de Waals-Brabantse ploeg versus Waregem naar een 98-49 zege. Kortrijk Spurs deed het in Lummen in de tweede helft (25-29). Ine Joris (17 punten), Lisa Foucart (11 punten) en Marie Vervaet (11 punten, 10 rebounds) loodsten de West-Vlamingen mee naar de 43-76 zege.

Met 4 op 8 staat Kortrijk Spurs in de middenmoot. Namur Capitale kwam nog maar zes keer in actie. De Waalse ploeg realiseerde in Brunehaut een vierde zege: 54-65. Marjorie Carpréaux (11 punten, 7 rebounds, 5 assists) en de Amerikaanse Aaliyah Wilson (20 punten, 7 rebounds) waren de sterkhouders bij Namur Capitale. Ook geen problemen bij Liège Panthers dat via Carlie Littlefield (31 punten, 8 rebounds) en Lin Schwarz (12 punten, 13 rebounds) met 82-58 juichte versus Sparta Laarne. Met 5 op 8 staat de club uit de Vurige Stede op de vierde stek.