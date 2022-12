NMBS voert nieuwe dienstregeling in voor treinen en verandert naam van belangrijkste station in Charleroi

De spoorwegmaatschappij geeft het station een nieuwe naam op vraag van de stad Charleroi. Door het station Charleroi-Centraal te noemen, is het voor reizigers duidelijk dat ze via dat station vlot in het hart van de stad geraken. Het is ook de halte om naar de luchthaven van Charleroi verder te reizen. Charleroi heeft ook nog een kleiner station Charleroi-West.

Verder wordt de dienstregeling van de NMBS lichtjes aangepast. Het gaat niet om grote wijzigingen, want de spoorwegmaatschappij heeft beslist om de verdere uitbreiding van de dienstregeling uit te stellen wegens de moeilijke financiële en operationele context.

Er zijn daardoor enkel kleine aanpassingen, naast enkele nieuwigheden voor het internationale treinverkeer vanuit Wallonië. Zo zullen er tijdens de week meer treinen rijden tussen Aarlen en Luxemburg. De rechtstreekse verbinding tussen Namen en Maubeuge in Frankrijk wordt dan weer afgeschaft, en ook vanuit Bergen zullen geen treinen naar Frankrijk meer rijden. Reizigers zullen wel nog via Charleroi naar Frankrijk kunnen reizen. Alle wijzigingen zijn al opgenomen in de reisplanner.