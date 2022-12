“Meest bekwame vijand die Oekraïne al tegenover zich had”: impact van Russische ‘Generaal Armageddon’ wordt voelbaar

Sinds Sergej Soerovikin aangesteld is als Russische bevelhebber van de invasie in Oekraïne, is ‘Generaal Armageddon’ er langzaam in geslaagd om zijn leger beter te organiseren en er meer discipline in te pompen. Tot die conclusie komen militair analisten in The sunday telegraph. En dat is slecht nieuws voor de Oekraïners.

“De meest competente vijand die Kiev al tegenover zich heeft gehad”. Zo noemt The sunday telegraph Sergej Soerovikin. De 56-jarige Rus werd begin oktober door Vladimir Poetin aangesteld als bevelhebber over alle troepen die strijd voeren aan het front in Oekraïne, en sindsdien heeft hij al stevig zijn stempel gedrukt op de Russische invasie. “Hij is wellicht de meest bekwame generaal die Rusland al aan de macht heeft gebracht tot dusver”, zegt Dara Massicot, onderzoeker van de Amerikaanse denktank Rand Corporation.

Uitzichtloos

Soerovikin werd door Poetin aangesteld toen de moraal van de Russische troepen laag was en het leger een gedesorganiseerde indruk gaf. De Russen waren teruggedrongen in het noordoostelijke Charkov, hadden hun greep op het zuidelijke Cherson verloren en de aanvoerlijnen stonden onder druk door de massaal aangevoerde westerse artillerie.

Uitzichtloos, denk je dan, maar de 56-jarige Soerovikin kwam met wat adelbrieven. Hij had onder meer gediend in Syrië en Tsjetsjenië en had daar zijn bijnaam ‘Generaal Armageddon’ verdiend. Die bijnaam verraadt hoe naar hem gekeken wordt: een meedogenloze strijder die geweld niet schuwt en garant staat voor een erg agressieve benadering van de oorlog. Niet achterover leunen, maar alles aan flarden schieten. Een houding die Poetin wel zint. En een tactiek die hij ook in Oekraïne is gaan hanteren.

Aanvallen opgevoerd

Sinds Soerovikin de lakens uitdeelt, heeft Rusland de aanvallen op Oekraïense doelwitten opgevoerd. Op militaire doelwitten, maar vooral op kritische infrastructuur voor de energievoorziening. Daarmee tapt hij uit hetzelfde vaatje als wat hij zijn leger eerder in Syrië liet doen: de burgers tot wanhoop drijven omdat ze geen toegang hebben tot verwarming, voedsel of stromend water. De Russische soldaten hebben zich onder zijn leiding stevig ingegraven en hun verdedigingslinies op punt gebracht. Volgens de bronnen van de krant zal Oekraïne het moeilijk hebben om erdoor te geraken. De Russische troepen zijn naar verluidt beter georganiseerd en tonen meer discipline dan enkele maanden geleden. Tot die conclusie kwam een maand geleden persbureau Reuters ook al, net als de Oekraïense defensieminister Reznikov.

Sindsdien was er wel twijfel over het functioneren van Soerovikin toen het Russische leger zich terugtrok uit de stad Cherson. Dat werd door internationale waarnemers gezien als een vernedering voor Rusland, en er verschenen veel artikels over toenemende druk op de man vanuit het Kremlin. Maar volgens Massicot heeft hij zich daar eigenlijk net bewezen tegenover Poetin. “De voorspellingen waren dat die terugtrekking langs de rivier zou eindigen in een bloedbad onder Russische soldaten, maar dat is het niet geworden.”

Stugge tegenstander

Ook militair analist Mick Ryan ziet een stugge tegenstander voor de Oekraïners in Soerovikin. “Door zijn meedogenloosheid en zijn aandacht voor de details.” Al vindt hij het wel nodig om een kanttekening te maken. “De vraag is of hij zal kunnen blijven omgaan met het Kremlin. Hij is niet aangesteld als bevelhebber om gewoon te verdedigen wat al veroverd is, wat hij nu goed doet. Of dat nu realistisch is of niet, Poetin zal verwachten dat hij nog agressiever wordt en nog meer militaire successen behaald in Oekraïne.” Lees: dat hij de Russische invasie in Oekraïne tot een goed einde brengt door minstens het zuiden van het land volledig in handen te krijgen.

Of de analyse van The sunday telegraph correct is, zal in de komende dagen en weken moeten blijken. Experts stelden de voorbije dagen al dat het Oekraïense leger op dit moment het momentum heeft en wel eens snel zou kunnen overgaan tot aanvallen. Of de troepen van Soerovikin daartegen bestand zijn vanuit hun verdedigende stelling, zal moeten blijken.