Golden State verslaat Boston in heruitgave finale van afgelopen seizoen

In de NBA stond zaterdagavond de clash tussen Golden State en Boston op het programma, de twee finalisten van vorig seizoen. Onder aanvoering van de Splash Brothers Stephen Curry en Klay Thompson trokken de Warriors in eigen huis met 123-107 aan het langste eind.

Thompson was goed voor 34 punten, twee meer dan Curry. Bij de bezoekende Celtics tekende Jaylen Brown voor 31 punten.

Boston blijft ondanks de nederlaag leider in de Eastern Conference (21 zeges in 27 matchen), Golden State staat voorlopig pas achtste in de Western Conference (14 zeges in 27 matchen). Dat komt vooral door hun erg magere balans op verplaatsing, waar Curry en co dit seizoen nog maar twee keer wonnen in dertien wedstrijden.

Nog zaterdag was tweevoudig en regerend MVP Nikola Jokic op de afspraak voor zijn team Denver in de ontmoeting tegen Utah. De 27-jarige Serviër leidde de Nuggets met de 80e triple-double uit zijn carrière (31 punten, 14 assists, 12 rebounds) naar een 115-110 overwinning tegen de Jazz. Denver staat voorlopig derde in de westelijke conference achter leider New Orleans en Memphis.