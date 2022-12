Kunnen Harry en Meghan nog naar kroning van koning Charles komen?

Nu de eerste drie afleveringen van de nieuwe Netflix-reeks Harry & Meghan online staan en er volgende week nog drie afleveringen bijkomen, stellen kenners van het koningshuis in het Verenigd Koninkrijk zich de vraag of de twee nog wel uitgenodigd zullen worden op de kroning van koning Charles. De vader van prins Harry wordt op 6 mei 2023 gekroond tot koning.

Er vloeit over het Kanaal weer heel veel inkt over prins Harry en Meghan Markle nu hun Netflix-serie is uitgekomen. Door alle heisa stellen veel Britse media zich de vraag: zullen de twee op 6 mei 2023 nog welkom zijn op de kroning van koning Charles, de vader van prins Harry?

Een groepje van politici, militairen en geschiedkundigen roept Harry en Meghan alvast op om weg te blijven. “Als ze de koninklijke familie toch niet appreciëren, waarom zouden ze dan op de kroning aanwezig moeten zijn”, vraagt Iain Duncan Smith, voormalig leider van de Conservatieven, zich af in The mail on sunday. Eenzelfde boodschap bij Tory-oudgediende David Mellor. “Ze zouden niet mogen komen. Ze verdienen geld door hun familie voor de bus te gooien. Ik vind dat hen duidelijk gemaakt moet worden dat het Britse volk hen daar niet wilt.”

Ook historica en auteur Lady Antonia Fraser vindt niet dat de hertog en hertogin van Sussex welkom zijn in Westminster Abbey op 6 mei volgend jaar. “Ik hoop dat ze niet komen, want ik wil dat de koning en de koningin in het middelpunt van de aandacht staan. Volgens mij zouden de camera’s veel te veel tijd aan hen verspillen als ze toch zouden komen. Laat hen maar in Hollywood blijven en daar wat elkaars handje vasthouden.”

Ook royaltywatcher Phil Dampier zegt op Twitter geen boodschap te hebben aan Harry en Meghan op de kroning. Maar hij sluit het niet uit. “Als koning Charles de deur op een kier wil laten voor Harry en Meghan of hen wil uitnodigen, dan is dat volledig aan hem. Maar wees dan niet verrast als ze een heel vijandige ontvangst krijgen van het publiek.”

Van het Britse koningshuis kwam geen reactie op de artikels over de kwestie. Volgens bronnen van Britse media is het daar te vroeg voor en wordt afgewacht wat er te zien zal zijn in de volgende drie afleveringen van de Netflix-docureeks Harry & Meghan. Als die - zoals verwacht wordt - explosiever materiaal bevat, zouden Harry en Meghan zichzelf wel eens onmogelijk kunnen maken bij hun familie.