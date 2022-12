Van “Harry Pain” tot “It’s not coming home”: Engelse pers treurt na WK-uitschakeling, maar toont zich ook mild voor hun team

De WK-uitschakeling is aan de andere kant van het Kanaal hard aangekomen. Engeland speelde een sterke wedstrijd tegen titelverdediger Frankrijk, maar na een penaltymisser van Harry Kane ligt het uit het toernooi. De nationale pers treurt mee, maar toont zich ook mild voor de Three Lions. Een overzicht.

Bij sensatiekrant The Sun zijn ze nooit vies van een leuke woordspeling, zelfs op een moeilijk moment zoals vlak na de uitschakeling op het WK. Op hun website valt in grote letters “Harry Pain” te lezen, verwijzend naar de fatale penaltymisser van kapitein Harry Kane.

“ALLES stond op het spel - een halve finale tegen Marokko, de kans om titelverdediger Frankrijk te onttronen, en het Engelse doelpuntenrecord. De Engelse kapitein was er kapot van, de dromen vergingen tot stof in het maanlandschap ten noorden van Doha. Kane, zo’n fenomenale doelpuntenmaker, lijkt voorbestemd om de “man van net niet” te worden. Net zoals het Engeland van Gareth Southgate. Na een halve finale in 2018 en het verlies in de EK-finale vorig jaar is deze kwartfinale technisch gezien een stap achteruit.”

© The Sun

Ook de Daily Mail heeft het over de “pijn van Harry Kane”, maar kiest in plaats daarvan om de focus te leggen op… Kylian Mbappé. “Meedogenloze Mbappé spot met Harry Kane door de Engelse kapitein uit te lachen na zijn gemiste penalty”, valt er te lezen. “Overal was te zien hoe hij uitbundig begon te lachen nadat de bal hoog over de lat was gegaan.”

© Daily Mail

“Engeland was minstens de gelijke van Frankrijk”, schrijft The Guardian. “Na een moeilijke start creëerden ze kansen, er zat agressie in. Ze hielden Mbappé grotendeels onder controle. Kane zag er op affluiten gebroken uit, net als iedereen in de kleuren van Engeland.” De krant is bovendien lovend voor bondscoach Gareth Southgate en stelt dat dit geen herhaling was van de verloren halve finale in 2018 en de verloren EK-finale vorig jaar, toen “voorzichtigheid en een gebrek aan geloof Engeland ondermijnden.”

“It’s not coming home”, kopt de Daily Star: een verwijzing naar het populaire liedje Football’s coming home. Harry Kane gaat van hero naar zero nadat hij op pijnlijke wijze een penalty miste met nog maar enkele minuten te gaan. Er wordt nadien vooral gefocust op reacties van fans op Twitter, die op zijn zachtst gezegd zeer gemixt waren.

© Daily Star

The Independent heeft het over een gebrek aan geluk voor de Engelsen. “Zoals zovele keren voorheen, maar op een totaal andere manier, is Engeland uitgeschakeld na een penaltymisser van een ster. Engeland was misschien de betere ploeg in de nederlaag tegen wereldkampioen Frankrijk. Ze hadden gewoon weinig geluk en- - als je hard wil zijn voor de scheidsrechter - enkele sleutelbeslissingen waren niet in hun voordeel. Engeland kan zich optrekken aan het feit dat het beter was dan Frankrijk, maar is weer uitgeschakeld in de kwartfinale.”

© The Independent

Ook de Britse openbare omroep BBC toont zich mild voor de prestatie van Engeland. “Engeland is er in het verleden van beschuldigd dat het op timide manieren uit grote toernooien valt, maar niet deze keer. Ze waren voor lange periodes de betere ploeg, met een uitstekende Saka en Rice. Een pijnlijk verlies terwijl een weg naar een eerste WK-finale sinds 1966 leek te gaan openen. De ironie van dit alles is dat Engeland een ronde vroeger naar huis gaat dan vier jaar geleden, terwijl dit team veel meer beloftevol is.”