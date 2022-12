Stoffel Vandoorne: “Ik sluit een F1-comeback niet uit maar de kans is klein”

Onze landgenoot Stoffel Vandoorne was vrijdag aanwezig op het FIA Prize Giving-gala. Vandoorne nam er zijn trofee voor het behalen van de Formule E-titel in ontvangst maar hij werd er ook gevraagd naar zijn kansen op een eventuele terugkeer naar de Formule 1.

Stoffel Vandoorne kroonde zich tijdens het Formule E-seizoen 2021/2022 tot kampioen. Vandoorne zelf was uiteraard erg blij met de titel en de trofee die hij daarvoor on ontvangst mocht nemen. Komend seizoen zal hij zijn titel in de Formule E proberen te verdedigen.

Het jaar voordien kroonde teamgenoot Nyck de Vries zich tot kampioen maar in tegenstelling tot Vandoorne zal Nyck de Vries volgend jaar wel in de Formule 1 racen. Vandoorne zal komend seizoen reserverijder met het Aston Martin F1 team zijn, maar wat zijn de kansen van Vandoorne op een volwaardige terugkeer naar de Formule 1?

Kans op F1-comeback is klein“Dat is moeilijk om in te schatten,” antwoordde Vandoorne op het FIA Prize Giving Gala toen hem werd gevraagd of de overstap van Nyck de Vries naar de F1, en de comeback van Nico Hulkenberg bij Haas, hem doet hopen op een F1-comeback. “Ik had overduidelijk een goed seizoen en dan beginnen de mensen het erover te hebben.”

“Ik heb mijn kans in de Formule 1 gekregen en ik denk dat niet alleen ikzelf, maar ook heel wat anderen in de Formule E-paddock en andere raceklassen, verdienen het om een kans in de Formule 1 te krijgen.”

“Wij beslissen er echter niet over, laat het ons zo zeggen. Veel hangt van de teams af, wat ze willen en waarnaar ze zoeken.”

“Het enige wat ik kan doen is op het circuit presteren, dat is het beste wat ik kan doen.”

Reserverijder bij het Aston Martin F1 teamVandoorne mocht in 2017 en 2018 het F1-seizoen voor McLaren afwerken maar verloor eind 2018 zijn racezitje. Samen met Fernando Alonso werd hij vervangen bij McLaren. Na enkele jaren als officieel reserverijder bij Mercedes gaat Vandoorne naast zijn racezitje bij DS Penske in de Formule E nu officieel reserverijder bij het Aston Martin F1 team zijn. Vandoorne zal nu dus in de simulator van Aston Martin plaatsnemen in de plaats van die van Mercedes maar op dat vlak verwacht Vandoorne geen problemen. Doorheen de jaren heeft hij immers al in heel wat simulatoren gereden.

“Ik heb al enige tijd niet meer in een recente Formule 1-bolide gereden dus op het vlak van het ermee rijden op het circuit heb ik niet echt een idee in welke mate dat het verschilt,” aldus Vandoorne.

“Maar ik heb al regelmatig in verschillende simulatoren gereden en om eerlijk te zijn kan ik me er snel aan aanpassen. Het voelt redelijk natuurlijk aan. Wanneer ik opnieuw met een Formule 1-bolide zou rijden dan denk ik dat het in het begin wat tricky zou zijn maar ik denk ook dat ik er snel opnieuw mee vertrouwd zou zijn.”

“Het is een natuurlijke eigenschap van mij om er snel aan te wennen.”

Mocht één van beide Aston Martin-rijders komend seizoen niet kunnen racen, Stoffel Vandoorne zou zich dus snel kunnen inwerken, dat bewees Vandoorne eerder al tijdens zijn F1-debuut toen hij geheel onverwacht de zwaar gecrashte Fernando Alonso moest vervangen.

(F1journaal.be)