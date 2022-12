Eva Kaili geschorst als vicevoorzitter Europees Parlement wegens vermeende corruptie

Het Griekse europarlementslid Eva Kaili, die sinds vrijdag verhoord wordt in een Belgisch gerechtelijk onderzoek naar vermeende corruptie in verband met Qatar, is zaterdag door Roberta Metsola, voorzitter van het Europees Parlement, uit haar mandaat ontzet als ondervoorzitter van het Europees Parlement.

“In het licht van de lopende gerechtelijke onderzoeken door de Belgische autoriteiten heeft voorzitter Metsola besloten alle bevoegdheden, taken en werkzaamheden die aan Eva Kaili in haar hoedanigheid van vicevoorzitter van het Europees Parlement zijn toegekend, met onmiddellijke ingang te schorsen”, zo heeft een woordvoerder van Metsola zaterdag laten weten.

Het onderzoek naar corruptie binnen het Europees Parlement door omkoping van een Golfstaat heeft zaterdag veel reactie uitgelokt. “Het gaat niet om een geïsoleerd incident”, zegt Transparency International, een ngo die corruptie bestrijdt. “Verschillende decennia heeft het Parlement een cultuur van straffeloosheid laten ontwikkelen. Er heerst een volledig gebrek aan onafhankelijke ethische controle”, klinkt het.

In het onderzoek naar omkoping van leden van het Europees Parlement door een Perzische Golfstaat zijn vrijdag zestien huiszoekingen uitgevoerd en vijf personen opgepakt. Volgens bronnen dichtbij het onderzoek zou het gaan om Qatar, waar momenteel het WK voetbal plaatsvindt.

“Dit is misschien wel het meest flagrante geval van vermeende corruptie dat het Europees Parlement in vele jaren heeft meegemaakt, maar het gaat niet om een geïsoleerd incident”, zo valt te lezen op de site van Transparency International. “Elke poging om de verantwoordingsplicht te verbeteren wordt geblokkeerd door het Bureau (het bestuursorgaan van het Parlement dat de regels vaststelt, red.), met de instemming van een meerderheid van de parlementsleden.”

De organisatie uitte ook kritiek op de “achterkamerdeal” die het Bureau onlangs heeft goedgekeurd voor de benoeming van de nieuwe secretaris-generaal van het Parlement en noemde de aanstelling “emblematisch voor een instelling die vindt dat ethiek en integriteitsregels enkel voor anderen moeten gelden”.

600.000 euro cash

Verschillende Europarlementariërs hebben ondertussen kritiek geuit op de vermeende corruptie en riepen op tot debat. Bovendien heeft ook de groene fractie binnen het Parlement (Greens/EFA in the EU Parliament) aangekondigd zich te verzetten tegen de onderhandelingen over visumversoepelingen voor Qatarezen in de EU. Die gesprekken zouden maandag in Straatsburg plaatsvinden.

Bij huiszoekingen werden vrijdag minstens vijf verdachten, onder wie de Griekse Kaili, opgepakt. Er werden ook documenten en naar verluidt 600.000 euro cash geld in beslag genomen.

In het onderzoek naar de mogelijke omkoping door Qatar zijn de kantoren van de medewerkers van twee Belgische Europarlementsleden verzegeld. Het zou gaan om de kantoren van de medewerkers van Marie Arena en Marc Tarabella, twee Belgische politici van de Franstalige socialistische partij Parti Socialiste.