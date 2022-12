Verdienstelijk LVL vergeet zichzelf te belonen en verliest opnieuw van Oostende

LVL heeft geen revanche kunnen nemen op Oostende voor de bekeruitschakeling. De kustploeg kwam zaterdag met 1-3 winnen in Genk. Voor LVL, dat naar de zesde plaats zakt, is het de derde opeenvolgende thuisnederlaag.

De Genkse fusieclub komt momenteel net dat tikkeltje tekort om een topploeg over de knie te leggen. Net als tegen Gent en Oudegem deed LVL goed mee, maar beloonde het zich te weinig op cruciale momenten.

© Dick Demey

In set één raasde Oostende als een pletwals door de Alpha Hall. Haarfijn bediend door Yana De Leeuw regen Charlotte Leys en de Canadese opposite Kory White de punten aaneen. LVL, met de zieke Elisa Wijers in de huppelhoek, herpakte zich meteen in de tweede beurt, maar vergat een 5-0-voorsprong uit te bouwen naar setwinst. Enkele opslagmissers nekten LVL in moneytime.

Onder impuls van een wederom sterke Tontai in het midden pakte Genk nog wel verdiend de derde set. Maar onder impuls van White liepen de bezoeksters nadien snel 12-18 uit. Een slotoffensief onder leiding van Jade Van Deun mocht niet meer baten. (rkb )

Sets: 13-25, 26-28, 25-21, 20-25.