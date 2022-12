OVERZICHT BENE-League. Bocholt wint clash tegen Pelt, Hubo Handbal klopt Eupen

Pelt kwam in de derby in Bocholt het best uit de startblokken maar na goed tien minuten vonden de Damburgers hun ritme en liepen tot vier doelpunten uit. Diezelfde Damburgers gingen in de slotminuten van de eerste helft gebukt onder foutenlast en zagen de tegenstanders tot 13-12 terugkomen. In een beklijvende tweede helft leek het er even op dat Pelt met de punten aan de haal zou gaan maar in een zinderend slot zette Bocholt orde op zaken.

Visé nestelt zich naast Pelt op de vierde plaats maar Sporting loopt geen verdere averij op omdat Hurry Up er niet in slaagde Aalsmeer te kloppen (29-24) en Volendam niet aan het feest was in Bevo. Hubo Handbal klopte Eupen met 38-32-cijfers en mengt zich wel in de debatten om de vierde plaats.