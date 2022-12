Radiomaker Wim Oosterlinck (49) duwt de pauzeknop in. Hij gaat in de eerste helft van 2023 ouderschapsverlof nemen, zo kondigde hij vrijdag zelf aan. Dat zijn ochtendshow op rockzender Willy in de goede handen van Tomas De Soete belandt, maakt zijn beslissing er niet minder “stevig” op. “Radio maken is het liefste wat ik doe, maar dat combineren met mijn gezin begon te wringen.”