Het Blijft in de Familie: Betcenter "Gokwetgeving verstrengen is goed, maar er moet overleg zijn met sector".

Beringen

“Een strenge gokwetgeving is goed en zelfs noodzakelijk. Maar als de overheid verstrengingen doorvoert, zou dat beter in overleg met de sector gebeuren.” Dat zegt Seydi Tekin van Betcenter in Het Blijft in de Familie, ons economisch zondagsmagazine.