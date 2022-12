Hasselt

Robots die autonoom of manueel opdrachten kunnen uitvoeren, dat is waar de jongeren van 15 tot 18 jaar mee bezig zijn die vandaag deelnamen aan de First Tech Challenge, en dat in het Limburgse Huis van de Ondernemer in Hasselt. Met dit initiatief wil Voka Limburg de samenwerking tussen het onderwijs en de bedrijfswereld stimuleren.