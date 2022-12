80% van Genkse jongeren ontving al seksueel getinte foto, stad start met campagne rond sexting

80 procent van de jongeren in Genk zegt al eens een seksueel getinte foto te hebben ontvangen. Dat blijkt uit een enquête van de stad Genk en het Overkop huis bij 220 jongeren.

Met de actie ‘Weet wat je stuurt’ wil het stadsbestuur jongeren bewuster laten omgaan met sexting. Sexting is het fenomeen waarbij mensen, vaak jongeren, seksueel getinte berichten en foto’s naar elkaar sturen. De campagne wil niet de boodschap meegeven dat sexting niet mag, maar wel dat je best twee keer nadenkt over de gevolgen.