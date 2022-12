Patrick Lefevere zet Julian Alaphilippe op scherp na kwakkelseizoen: “Hij is mij nog iets verschuldigd”

De ploeg van Lefevere is sinds maandagavond au grand complet. Sommigen, zoals wereldkampioen Remco Evenepoel en Julian Alaphilippe, zijn al van zondag in hotel Suitopia in het centrum van Calpe omdat ze net iets meer sponsorverplichtingen hebben dan de rest. Evenepoel kwam met ploegleider Davide Bramati vanuit Italië, waar hij al wat Giro-ritten verkende. Alaphilippe kwam dan weer uit het ondergesneeuwde Andorra.

“Ik wil Julian terug. Hij is mij iets verschuldigd, een revange”, klinkt het bij La Dernière Heure. “Julian heeft het salaris van een kampioen, maar hij moet bevestigen dat hij dat nog steeds is. Dat hij geen wereldkampioen meer is, kan me niks schelen. Maar de voorbije jaren heeft hij niet veel meer gewonnen. Ja, hij heeft natuurlijk veel pech gekend. Het zijn echter altijd dezelfde die pech hebben en altijd dezelfde die geluk hebben.”

Alaphilippe sukkelde van de ene blessure in de anderen, met als dieptepunt de zware schade na een horrorcrash in Luik-Bastenaken-Luik. Ook in de Strade Bianche en Vuelta viel de Fransman.

“Julian is echter nog steeds gemotiveerd”, klinkt het. “Als alles goed gaat, zal hij het goed doen in de Vlaamse koersen, waaronder de Ronde van Vlaanderen.”

© Phil Lowe

Kopman Remco

Lefevere had het, uiteraard, ook over die andere superster in zijn team: Remco Evenepoel.

“We willen niet te snel gaan met Remco, en hij ook niet. Het doel is om op een dag als kopman naar de Tour te gaan, maar we hebben altijd gezegd dat hij eerste de Vuelta en de Giro gaat doen. Aan dat plan houden we vast. Maar je hoeft niet de Tour te winnen om een toprenner te zijn, die tijd is al lang voorbij. Remco kan op elk terrein winnen, buiten in een massasprint. Ik ben er zeker van dat hij op een dag ook kopman zal zijn in de Vlaamse klassiekers.”

En hoe zat dat nu eigenlijk met die interesse van Ineos? “Mensen denken soms dat ik dom ben”, lacht Lefevere. “Maar met een vijfjarig contract ben je op alles voorzien, op elk scenario. Ik legde Remco tot 2026 vast, nu moet ik hem alleen maar betalen. Als hij was vertrokken, was hij de rijkste renner van het peloton geweest. Ik ben blij dat Remco dat niet heeft gedaan.”