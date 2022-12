En plots geraakt ‘schaatskoningin’ Irene Schouten geen poot meer vooruit: “Na 200 meter hield het gewoon op”

Irene Schouten is voor de tweede keer dit seizoen op de 3000 meter geklopt door de Noorse Ragne Wiklund. De olympisch kampioene op de 3000 en 5000 meter bleef met 4.02,86 steken op de zevende plek. Wiklund won, net als in Stavanger, met een tijd van 3.56,94.

Marijke Groenewoud, ploeggenote van Schouten bij AH Zaanlander, werd tweede met 3.58,89. Antoinette Rijpma-De Jong, de regerend wereldkampioene op de 3000 meter, eindigde als derde met een tijd van 3.59,31. Joy Beune kwam in de rit tegen Groenewoud tot 4.01,41. Ze werd daarmee vijfde. Merel Conijn reed met 4.06,69 naar de twaalfde plaats.

Maar bij Nederland, en bij uitbreiding de ganse schaatswereld, ging het na afloop toch vooral over de onverklaarbare terugval van Irene Schouten. De voorbije twee seizoenen quasi onklopbaar op de twee langste afstanden bij de vrouwen.

© EPA-EFE

“Wij zijn best laat aangekomen en ik wist dat ik hier geen wereldrecord zou rijden, maar ik dacht wel: Ik ben nog goed genoeg om te winnen”, aldus Schouten bij de NOS. “Maar na 200 meter hield het op. Het leek net alsof ik niet meer kon schaatsen. Vanochtend reed ik nog prima rondjes. Ik weet dat ik fit ben, maar ik weet niet waardoor het komt dat ik zo slecht reed. Het enige dat ik zou kunnen bedenken, is dat ik de afgelopen dagen misschien iets te veel heb gedaan.”

“Het was niet echt een doel om hier heel hard te rijden. Natuurlijk wil ik winnen, dat is niet gelukt. Dan maar volgende week als ik er wat langer ben. Straks ga ik het goed bespreken met de coaches wat er misging, misschien kunnen we een oorzaak vinden”, klonk het nog bij Schouten, die dit seizoen voor het eerst koos voor een voorbereiding op hoogte in Colombia (op skeelers) in plaats van in Italië (op de fiets).