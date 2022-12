Wisselend succes voor Team Antwerp: 1 op 2 voor Vervoort en co op openingsdag 3X3 Final Abu Dhabi

Op de 3X3 Final in Abu Dhabi, de apotheose van het 3X3 World Tour seizoen, opende Team Antwerp met een 1 op 2 in poule C. Na een 21-10 zege tegen het Zwitserse Lausanne (FIBA 12) werd na een nagelbijter met een 21-20 verloren van Sakiai (FIBA 4). Normaal gezien voldoende voor een stek in de kwartfinales. De kwartfinales, halve finale en finale worden zondag in Abu Dhabi betwist.