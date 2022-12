Historische mijlpaal: België telt 50.000 voetballende vrouwen en meisjes

De Koninklijke Belgische Voetbalbond heeft een historische mijlpaal bereikt. Voor het eerst in de geschiedenis telt ons land maar liefst vijftigduizend voetballende meisjes en vrouwen. Die eer valt Louisa Degey (12 jaar) uit Goé nabij Verviers van de club RFC Goé te beurt. De Belgische voetbalbond huldigt haar op zaterdag 10 december. Het aantal voetballende meisjes en vrouwen neemt sinds 2019 jaar na jaar met zo’n 10% toe, goed voor zo’n 4.000 extra speelsters per seizoen. De KBVB heeft de ambitie om de komende jaren telkens 5.000 extra speelsters aan te sluiten.

Drie jaar geleden lanceerde de Koninklijke Belgische Voetbalbond het ambitieuze actieplan ‘The World At Our Feet’ om het vrouwenvoetbal in België verder te ontwikkelen. In augustus 2019 telde ons land 38.500 voetbalsters. Eén jaar en twee coronajaren later is het aantal aangesloten speelsters met 30% gegroeid tot 50.000. De ambitie is om jaarlijks met zo’n 10% te blijven groeien via talrijke initiatieven die de voetbalmicrobe bij meisjes en vrouwen aanwakkeren.

“Drie jaar geleden spraken we de ambitie uit om tegen eind 2024 het aantal voetballende meisjes en vrouwen in België te verdubbelen. Dat we na drie jaar, waarvan twee moeilijke coronajaren, vandaag onze 50.000ste speelster aansluiten, sterkt ons geloof dat we de komende twee jaar samen met onze regionale federaties Voetbal Vlaanderen en ACFF nog een mooie groei kunnen realiseren.” - Katrien Jans, Women’s Football Manager bij de KBVB

Louisa Degey, geboren voor het voetbal

Louisa Degey is de vijftigduizendste voetbalster in België. Zij ontvangt van de Belgische voetbalbond een officiële gedenkplaat. Het is trouwens niet toevallig dat Louisa de voetbalschoenen heeft aangebonden: haar mama Cecile Carnol speelde 13 jaar voor Standard Luik en haalde 37 caps bij onze nationale voetbalvrouwen tussen 1996 en 2003. Ook de club RFC Goé waar Louisa traint, is verheugd dat het zijn steentje bijdraagt tot de groei van het vrouwenvoetbal in ons land.

“Ik heb twee heel sportieve dochters. Samen met haar zus heeft Louisa zes jaar lang geturnd op hoog niveau. Maar in september had ze zin in een nieuwe sportieve uitdaging. We hebben haar verschillende sporten voorgesteld, maar ze was vastbesloten om te voetballen. Ik ben blij dat het meisjesvoetbal enorm geëvolueerd is. Elke match speelt Louisa tegen ploegen waar ook andere meisjes voetballen. Heel anders dan toen ik zelf voetbalde bij Goé. Als mama vind ik het belangrijk dat mijn dochters zich ook ontplooien buiten school en dat vooral doen omdat ze zich amuseren met hun vrienden. Dat doet Louisa nu elke week op het voetbalveld.” - Cecile Carnol, mama van Louisa Degey en ex-international

“We zijn heel fier dat Louisa onze club heeft gekozen om te beginnen voetballen. We hopen dat de erkenning als 50.000ste voetbalster de meisjes in de buurt zal inspireren om zich ook aan te sluiten bij ons. Vandaag hebben we samenwerkingen met naburige clubs om talentvolle meisjes te laten doorstromen omdat we zelf nog onvoldoende meisjes hebben om aparte meisjesteams op te richten. Dat zouden we wel graag doen in de toekomst. De meisjes die vandaag bij ons spelen zijn in hun team vaak de trekkers van de ploeg en ze dragen bij tot een rustige en sportieve sfeer.” - Laurent Sarlette, Vice-Voorzitter en jeugdcoördinator RFC Goé.

5.000 extra speelster per jaar

De groei van het vrouwenvoetbal in België is niet enkel toe te schrijven aan de prestaties van de Red Flames. De vele initiatieven die de Belgische voetbalbond samen met de regionale voetbalfederaties Voetbal Vlaanderen en ACFF neemt om het enthousiasme bij meisjes verder aan te zwengelen, zijn cruciaal om de groei jaar na jaar aan te houden. Zo heeft de KBVB dit schooljaar voor de derde keer de campagne Love Football op gang getrapt, waarbij gediplomeerde coaches in heel België langs scholen reizen om gratis voetballessen te geven en zo de jongste meisjes warm te maken om te voetballen.

“We blijven ambitieus en willen elk jaar 5.000 extra speelsters aansluiten. Hoewel we meer en meer meisjes zien voetballen, stellen we vast dat nog geen tien procent van alle voetballers in België vrouw is. We schakelen daarom samen met onze federaties een versnelling hoger om het vrouwenvoetbal op de kaart te zetten bij meisjes tussen 5 en 12 jaar met Love Football. Daarnaast zijn er tal van andere voetbalprojecten om meer meisjes en vrouwen warm te maken voor het spelletje. Denk aan onze Disney-trainingen of de Futbalista-festivals.” - Katrien Jans, Women’s Football Manager bij de KBVB