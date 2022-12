Portugezen komen met wel heel opmerkelijk excuus voor WK-uitschakeling: “Een Argentijnse ref… Onaanvaardbaar”

Voor Portugal eindigt het WK in Qatar in de kwartfinales. De selectie van bondscoach Fernando Santos struikelde zaterdag over Marokko, dat in het Al Thumamastadion in Doha met 1-0 aan het langste eind trok.

“In de eerste helft kenden we heel wat moeilijkheden. Het duurde lang voor we in ons spel geraakten”, reageerde Santos. “De spelers wilden wel maar we konden onze sterktes niet volledig uitspelen, ook wanneer we doelkansen hadden.”

Centrale verdediger Pepe, tot de invalbeurt van Cristiano Ronaldo aanvoerder van het Portugese team, wees met een beschuldigende vinger naar de scheidsrechter Facundo Tello.

“Zij komen in de eerste helft een keer voor onze goal en scoren. Ze maakten heel wat fouten maar de scheidsrechter greep nauwelijks in. In de tweede helft vertraagde hun keeper het spel, maakten zij vele kleine foutjes maar de ref gaf maar geen gele kaart. Het is onaanvaardbaar dat een Argentijnse scheidsrechter onze wedstrijd mag fluiten, na het klagen van Lionel Messi. Hij heeft het niet goed gedaan, zeker niet in de tweede helft. Met wat ik vandaag gezien heb, kunnen ze de wereldtitel beter al gewoon aan Argentinië geven.”

Ook Bruno Fernandes kwam met een dergelijke uitleg op de proppen. “Het is toch best vreemd dat er geen enkele Portugese scheidsrechter meer actief is op dit toernooi en dat wij voor deze partij een Argentijnse scheidsrechter krijgen.”

Volgens Santos lag de schuld voor de Portugese exit niet bij de spelleiding. “Hij had in bepaalde situaties voor een fout kunnen fuiten, maar uiteindelijk denk ik niet dat we het hem kunnen verwijten. Wij hadden meer kunnen tonen maar hebben dat niet gedaan. Daarvoor mogen we de verantwoordelijkheid niet bij de ref leggen.”

Of Santos na deze teleurstelling aanblijft als coach van de Portugezen, wilde hij nog niet bevestigen. “Morgen vlieg ik terug naar Lissabon en dan zal ik met de bondsvoorzitter een gesprek hebben.” De 68-jarige Portugees leidt zijn land al sinds september 2014.

“Had team gezegd geschiedenis te schrijven voor Afrika”

Marokko blijft stunten op het WK in Qatar. Na de overwinning tegen Spanje in de achtste finales ging zaterdag Portugal voor de bijl. Marokko is zo het eerste Afrikaanse land in de geschiedenis dat de halve finales van een wereldbeker haalt. Kameroen (1990), Senegal (2002) en Ghana (2010) strandden eerder in de kwartfinales. Bondscoach Walid Regragui was uiteraard in de wolken.

“We hebben tegen een sterk Portugal gespeeld”, vertelde hij voor de micro van TF1. “Wij hebben er alles uitgehaald, sommige jongens zijn geblesseerd. Wie inkomt, die vecht ervoor. De groep heeft een echt kampgeest. Ik had de jongens voor de match gezegd dat we geschiedenis moesten schrijven voor Afrika. Ik ben heel gelukkig.”

Volgende week woensdag kunnen de Leeuwen van de Atlas proberen een vervolg te breien aan hun sprookje. Dan wacht in de halve finales Engeland of titelverdediger Frankrijk.

Aanvaller Sofiane Boufal was net als zijn coach erg opgetogen na de kwalificatie. “Dit is helemaal te gek. We beleven een droom en we hebben nog geen zin om wakker te worden. Ik krijg er kippenvel van. Alles wat we bereiken, verdienen we. We werken er hard voor. Dit is nog niet gedaan. Er volgt nog een halve finale en, inch’allah, een finale. Ik wens Frankrijk veel geluk en hoopt hen in de halve finale tegen te komen.”