“Een schat met een gouden hart”: week na tragisch ongeval neemt bomvolle aula afscheid van Lise (22)

Het was muisstil in de aula van het Sint-Niklase afscheidscentrum Heimolen, die veel te klein bleek, toen de muziek van Coldplay weerklonk en de tientallen prachtige foto’s werden getoond die het leven van Lise Van Hecke in beeld brachten.

Ook met prachtige, pakkende teksten werd de Lokerse bakkersdochter zoals ze was: een goedlachse spring-in-‘t veld die voor iedereen klaarstond. Dag en nacht als dat moest. “Een schat met een gouden hart. Zo was je. Je stond klaar voor iedereen”, zo omschreef papa Johan zijn dochter in één zin. “Ik heb duizenden herinningen aan jou, ik zal ze allemaal koesteren in mijn hart. Het is ondraaglijk stil nu bij ons thuis. Er slaat geen deur meer dicht, er wordt niet meer van de trap gestormd. Toch hoop ik, Lise, dat je ons straks een schouderklopje komt geven als we het weer eens moeilijk krijgen.”

Plezier voor drie

Ook voor mama Martine viel het afscheid zwaar. “Enkele weken terug pikten we je nog op aan het Sportpaleis. We maakten plannen om straks samen te gaan Kerstshoppen. Je hebt plezier gemaakt voor drie. Je hield van het leven. Maar nu valt alles stil, stil omdat je er niet meer bent.”

Tantes Nathalie en Marleen omschreven Lise als de ster op elk familiefeestje. “Je gulle lach, je hulpvaardigheid. We gaan het hier keihard missen.”

Mooiste plekje in de hemel

Ook de vriendinnen van Chiro Sint-Anna, de collega’s van Hockey Lokeren, de collega’s van haar werkgevers De Vernieuwing en brasserie Fou D’O, omschreven Lise als één brok enthousiasme en spontaniteit. Beste vriendin Lara, met wie Lise enkele jaren geleden nog door het Afrikaanse Burkina Faso trok, was er zeker van dat Lise in de hemel het allermooiste plekje zou verdienen.

En zo had iedereen wel één of andere herinnering aan de jonge vrouw die duidelijk door heel veel mensen werd geliefd.