Historisch! Marokko legt ook Portugal over de knie en is eerste Afrikaans land ooit in een halve finale op het WK

Sleutelmoment: De winning goal van Youssef En-Nesyri uiteraard. De kopbalsterke spits van Sevilla scoorde al tegen Canada, maar nu is hij helemáal de held.

Man van de match: Yassine Bono. De doelman stond meteen pal op de kopbal van Felix en hield zijn ploeg in de slotfase recht. Hij werd nog maar één keer geklopt op dit WK.

Ook hem gaan we onthouden: Cristiano Ronaldo zeker? Hij evenaarde het wereldrecord met zijn 196ste cap, maar hij zal zijn carrière in principe afsluiten zonder wereldtitel.

Het was weer van dat in het Al Thumama Stadion. Alle spotlights en alle camera’s op de bank, waar Cristiano Ronaldo zat, in plaats van op de basisploeg. Hopelijk vindt u het niet erg dat wij het hier vooral over de wedstrijd hebben.

Portugal maakte in de 1/8ste finales nog gehakt van Zwitserland (6-1), maar of dat ook tegen Marokko zou lukken? De Leeuwen van de Atlas hadden op dit WK nog maar één goal geslikt – een own-goal dan nog. Joao Felix kreeg na vijf minuten al een goeie kans op vrijschop, maar hij ondervond dat Bono in topvorm verkeert. De keeper duwde de bal in corner. Later in de eerste helft dacht Felix hem dan toch te hebben geklopt, maar zijn afgeweken schot vloog net naast doel.

Grabbelende goalie

De gevaarlijkste man aan de overkant, dat was Youssef En-Nesyri. De spits van Sevilla is een kopspecialist en rook driemaal zijn kans. In de openingsfase knikte hij een vrijschop van Ziyech over, halverwege de eerste helft knikte hij een vrijschop van Ziyech naast, maar vlak voor rust was het toch raak. Dit keer zette linksachter Attiyat Allah voor, klom hij veel hoger dan Dias en had hij geluk dat Diogo Costa uitkwam en ernaast grabbelde. 1-0 voor Marokko: ongelofelijk toch weer. En je kon het niet onverdiend noemen, want Amallah (Standard) had ook al een goeie schietkans laten liggen. En-Nesyri haalde zijn verrekijker nog eens boven – de man viert z’n goals zoals Leandro Trossard.

En-Nesyri, à la Trossard. — © AP

Portugal in paniek, maar het deed er nog alles aan om met 1-1 te gaan rusten. Bruno Fernandes slaagde er ei zo na in om gelijk te maken, maar zijn heerlijke knal vanaf de rechterflank belandde op de lat. Hij claimde ook nog een penalty, maar dat was de schaamte voorbij: veel duidelijker kon een schwalbe niet zijn. Hij mocht blij zijn dat hij geen geel kreeg. En dat Attiyat Allah er geen 2-0 meer van maakte.

Ook vlak na rust kreeg Marokko een grote kans om de voorsprong te verdubbelen. Ziyech sneed een vrije trap weer zo strak aan en zijn ploegmaats kwamen weer zo gretig ingelopen dat Diogo Costa – zoals eerder Thibaut Courtois – maar half kon ingrijpen. Gelukkig voor hem mikte El Yamiq het leer in de rebound naast.

Dit keer geen hattrick

En nu kunnen we eindelijk over Ronaldo beginnen, want uiteraard gooide Fernando Santos zijn vedette in de strijd. De technische ploeg van de FIFA had een mooi balkje gemaakt om in beeld te brengen – het was namelijk zijn 196ste interland, de evenaring van een wereldrecord. Maar dat was nu even van geen belang. CR7 moest als supersub zijn land voor een verrassende uitschakeling behoeden. Had ík maar die kans gekregen die Gonçalo Ramos even later kreeg – de hattrick held uit de vorige match kopte meters naast.

We moeten wel eerlijk zijn: de inbreng van Ronaldo leverde bitter weinig op. Hetzelfde geldt voor de andere invallers, maar het duurde heel lang voor hij zich konen tonen. Tien minuten voor tijd legde hij goed af voor Felix, die de bal heerlijk in de linkerbovenhoek leek te rammen. Dat was echter weer buiten Bono gerekend, die zich ook nog eens voor een schot van Ronaldo himself gooide. Net als tegen Spanje slaagde hij erin om de nul te houden – mede doordat Pepe in de slotminuut naast kopte –en dat betekende dus een nieuwe superstunt voor Marokko, dat voor het eerst in zijn geschiedenis de halve finales weet te bereiken. Bondscoach Hoalid Regragui en zijn spelers gingen terecht uit hun dak.

Marokko: Bono, Hakimi, El Yamiq, Saïss (58’ Dari), Attiyat Allah, Ounahi, Amrabat, Amallah (65’ Cheddira), Ziyech (82’ Jabrane), En-Nesyri (65’ Benoun), Boufal (82’ Aboukhlal)

Portugal: Costa, Dalot (80’ Horta), Pepe, Dias, Guerreiro (51’ Cancelo), Silva, Neves (51’ Ronaldo), Otavio (69’ Vitinha), Fernandes, Ramos (69’ Leao), Felix

Doelpunten: 42’ En-Nesyri 1-0

Gele kaarten: 70’ Dari, 87’ Vitinha, 90+2’ Cheddira

Rode kaarten: 90+3’ Cheddira (2x geel)

Scheidsrechter: Facundo Tello (Arg)

Toeschouwers: 44.198