Een greep uit de truitjesverzameling van Thijs Huysmans. “Wil je er nog een van Eden Hazard zien? Of ­liever een Romario?” — © Sebastian Steveniers

Een oud voetbaltruitje is een investering, een statement tegen de commercie én een mode-item. Ook in België hebben verzamelaars er hun zinnen op gezet. Maar de shirts ook zelf dragen? Ho maar! “Dat is heiligschennis.”