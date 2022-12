In de Hasseltse winkelstraten was het zaterdagnamiddag over de koppen lopen. — © Raymond Lemmens

Hasselt/Genk/Maasmechelen

Twee weken voor Kerstmis is het gezellig druk in de Limburgse winkelstraten. Shoppers komen voor kerstcadeautjes, om van de koppelverkoop te profiteren of gewoonweg om de sfeer op te snuiven. “De energiecrisis voelen we niet echt.”