“Onrespectvolle” dunk van het jaar leidt tot opstootje in de NBA: “Dan moeten ze maar teruglopen om te verdedigen”

New Orleans behaalde vrijdag in de NBA zijn zesde zege op rij, een 128-117 overwinning tegen Phoenix, en blijft aan de leiding in de Western Conference. Maar het slot van de partij werd ontsierd door een opstootje.

Tegen de Suns konden de Pelicans rekenen op een uitstekende Zion Williamson, die 35 punten scoorde en ook goed was voor zeven rebounds en vier assists. In de slotseconden pakte de topatleet ook nog eens uit met een kandidaat voor dé dunk van het seizoen.

Maar dat atletisch meesterwerk kon op weinig bijval rekenen van de spelers van Phoenix. Die scholden Williamson de huid vol na wat zij een “onrespectvolle” actie vonden op het einde van een wedstrijd die de Pelicans al gewonnen hadden.

“Het was een beetje niet zo Zion van mezelf, maar je moet dit begrijpen. Ze stuurden ons vorig jaar naar huis”, aldus Williamson over zijn actie en het feit dat de Suns in de play-offs wonnen van New Orleans. “Als ze niet willen dat we zo de bal dunken, dan moeten ze maar teruglopen om te verdedigen”, vulde ploegmakker CJ McCollum nog aan.