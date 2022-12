EK VELDLOPEN. Isaac Kimeli steekt ambities niet onder stoelen of banken, Lisa Rooms: “Er gaan lijken uit de kast vallen”

Isaac Kimeli is zondag het speerpunt van de Belgische delegatie op het EK veldlopen in Turijn. Hij verstopt zijn ambities niet. “Ik loop voor het podium”, zegt hij.

Vorig jaar in Dublin eindigde Kimeli als negende. “Toen liet ik de kopgroep ontsnappen op een moment dat ik mij in slaap heb laten wiegen”, beseft hij. “Dit jaar wil ik attenter lopen en op het juiste moment meeschuiven. Ik wil ook goed positie kiezen, want als je op die heuveltjes achter iemand zit, moet je afremmen.”

In 2018 in Tilburg won Kimeli al eens zilver. “Dit jaar loop ik opnieuw voor het podium. De vorm is heel goed. Het zal van een paar procentjes afhangen, maar ik wil op zijn minst meespelen. Strijden en het maximum geven voor het podium, dat is mijn ambitie.”

De omloop in Turijn is verrassend zwaar. Elke ronde bevat een lange, steile helling. “Het is pittig en het doet denken aan het BK in Brussel, maar ik denk wel dat het iets voor mij is”, aldus Kimeli. “Vorig jaar in Dublin was het de hele tijd op en af en dat is niet mijn ding, maar hier is er ook een lange vlakke lus.”

In het landenklassement zijn de podiumkansen van de Belgische mannen nog groter dan individueel. “Onze ploeg is héél sterk. We moeten altijd op een medaille mikken. Michael Somers en ik kunnen top vijf lopen en John Heymans en Robin Hendrix zullen het ook wel goed doen”, besluit Kimeli.

Somers hoopt op landenklassement

Michael Somers was vorig jaar de Belgische uitblinker op het EK veldlopen in Dublin met een vijfde plaats. Ook dit jaar in Turijn is hij ambitieus, vooral in het landenklassement. “Zonder medaille gaan we niet tevreden zijn”, klinkt het stellig.

Het was even schrikken voor de Belgen bij de parcoursverkenning zaterdag. “Het is onverwacht zwaar, want op de foto’s zag het er allemaal gemoedelijk uit. De helling is venijnig”, zegt Somers. En dan is er nog een passage los door een kasteel. “Heel speciaal. Je loopt over planken, maar met spikes is dat niet evident.”

In de afgelopen manches van de CrossCup was Somers wat vermoeid, omdat hij hard aan het trainen was voor zijn marathondebuut. Dat is nu anders. “Ik ben frisser en heb proberen af te bouwen naar dit kampioenschap”, legt hij uit. “Ik zie dit als een generale repetitie voor het EK van volgend jaar in Brussel, waar ik écht wil scoren. Daar moeten we het veldlopen op de kaart zetten.”

Vorig jaar verraste Somers iedereen met een vijfde plaats. “Het was een uniek moment in mijn carrière”, blikt hij terug. “Het doel moet dit jaar zijn om opnieuw te tonen dat ik top tien waard ben. Het kan een elfde plaats worden, maar ook veel meer. Ik heb van niemand schrik, als we Jakob Ingebrigtsen buiten beschouwing laten, we moeten wel serieus blijven.”

Vooral in het landenklassement ziet Somers kansen. “Iedereen heeft het niveau om individuele ambities te mogen koesteren en dan komt er in principe automatisch een mooie landenklassering uit de bus”, weet hij. “Als we geen medaille pakken, gaan we niet tevreden zijn. Het wordt zaak om geduldig te blijven, want op zo’n zware omloop zal het verschil in de laatste twee rondes gemaakt worden. Daar moet je nog iets over hebben. Alleen is het jammer dat we maar één reserve hebben, terwijl je er drie mag selecteren. België verkiest elk jaar om niet van die mogelijkheid gebruik te maken”, besluit de Belgische kampioen.

Rooms kan kansen moeilijk inschatten bij eerste deelname

Na de polemiek omdat er vorig jaar geen enkele Belgische elitevrouw naar het EK veldlopen mocht, staan er zondag in Turijn drie aan de start: Eline Dalemans, Hanne Verbruggen en Lisa Rooms. Die laatste is het speerpunt. “Ergens hoop ik op top twintig”, zegt ze.

Rooms keek haar ogen uit bij de parcoursverkenning. “Ik wist dat er een heuvel in het parcours zat, maar hij is extremer dan iedereen dacht”, klinkt het. “Er gaan lijken uit de kast vallen in de laatste rondes en het wordt zaak om de wedstrijd rustig op te bouwen.”

Rooms deed al vaker aan een EK veldlopen mee in de jeugdcategorieën, maar nooit bij de ‘grote vrouwen’. “Het is anders om in deze rol te zitten”, zegt ze daarover. “Plots voel ik me oud. Een paar jaar geleden keek ik als junior en belofte hoe de senioren het allemaal aanpakten, maar nu ben ik dat zelf. Ik heb er wel superveel zin in.”

Een heel afgebakende ambitie heeft Rooms zondag niet. “Alles geven en dan zien we wel”, luidt het. “Ergens hoop ik wel op top twintig, maar ik vind het heel moeilijk om in te schatten. Heel uitgebreid heb ik de deelnemerslijst niet uitgepluisd. Je kan zo veel tijden vergelijken als je maar wil, maar de cross is iets anders. Daar tellen de tijden niet. En dat maakt het ook moeilijk om op een specifieke plaats te mikken bij mijn eerste EK veldlopen bij de senioren. Volgend jaar zal ik dat beter kunnen inschatten”, besluit Rooms.

Belgische Mixed Relay wil bronzen stunt van vorig jaar herhalen

De Belgische Mixed Relay wil op het EK veldlopen van zondag in Turijn proberen om de bronzen medaille van vorig jaar in Dublin te herhalen. “We mikken vol op een medaille”, klinkt het bij Ruben Verheyden.

Verheyden verklaarde op voorhand dat hij hoopte op een snelle omloop, maar dat is het niet geworden. “Het is heftig”, zei hij na de parcoursverkenning. “Niet alleen de klim, maar ook de ondergrond, die plakkerig is. En ik denk dat dat uiteindelijk in ons voordeel is. We hebben alle vier een goede basisconditie, dus we zijn in het voordeel tegenover atleten die meer puur van de middellange afstand zijn.”

Drie van de vier atleten uit de bronzen ploeg van vorig jaar zijn er opnieuw bij, met naast Verheyden ook Stijn Baeten en Vanessa Scaunet. Mariska Parewyck vervangt Elise Vanderelst. “We mikken vol op een medaille”, stelt Verheyden zonder aarzelen. “Vorig jaar heeft geleerd dat dat een realistische doelstelling is. We weten nu dat het niet belachelijk is om op het podium mikken.”

De bronzen plak van vorig jaar zorgt voor vertrouwen, maar heeft ook een keerzijde. “Het is een hele mooie herinnering die nu nog altijd voor motivatie zorgt”, zegt Vanessa Scaunet. “Maar ze brengt ook druk en verwachtingen mee. Vorig jaar waren wij zelf de enigen die erin geloofden. Er is zeker een mogelijkheid om weer het podium te halen, maar makkelijk wordt het niet. Italië is te sterk, maar tussen plaatsen twee en zes is iedereen elkaar waard.”

Verheyden wordt zondag de Belgische startloper, gevolgd voor Parewyck, Baeten en Scaunet.