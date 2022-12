De sneeuw in de Hoge Venen blijft liggen: gaat eerste skipiste van ons land open? “95 procent zeker”

De sneeuw die deze week op verschillende plekken in ons land is gevallen, is in de Hoge Venen blijven liggen. Dat zorgde zaterdag in verschillende skistations van ons land voor de eerste sleepret. Skilatten konden er nog niet uit de kast gehaald worden. Al zijn ze er in Ovifat van overtuigd dat dat zondag wel zal kunnen. “95 procent zeker dat onze skipiste zondag opengaat.”

“De hemel is blauw, de zon straalt en de temperaturen zijn winters. Wat is er beter dan van een drankje te komen genieten op deze magische plek”, klinkt het op de sociale mediakanalen van de skipiste in Ovifat. De sneeuw die deze week op verschillende plekken in ons land is gevallen, is in de Hoge Venen blijven liggen. Wie wil kan het “magische tafereel” met een glühwein in de hand gade slaan in één van de winterbars. Maar daar hoeft het niet bij te blijven.

© Freddy Hauglustaine

Zoals in verschillende skistations van ons land zijn in Ovifat de eerste pistes dit weekend geopend. Of toch: voor wie wil sleeën. De skilatten moeten er nog op stal gehouden worden. Al zijn ze er in Ovifat van overtuigd dat er zondag bij hen wel degelijk geskied zal kunnen worden.

© Freddy Hauglustaine

“Met 95 procent zekerheid kan er zondag bij ons geskied worden”, zegt Pierre Heinen, verantwoordelijke bij het skistation in Ovifat. “Nu kan er al gesleed worden op natuurlijke sneeuw, en ondertussen zetten we de sneeuwkanonnen in om ervoor te zorgen dat de eerste skipiste zondag open kan. We hebben al 30 centimeter.”

Heinen vertelt dat hij hier drie jaar naar uitgekeken heeft. “Vorig jaar hebben we maar één week kunnen openen, en de jaren daarvoor waren we gesloten wegens corona. Het is de eerste keer dat de investeringen in onze sneeuwkanonnen kunnen lonen.”

Witte kerst

Volgens Heinen hoeft er zelfs geen natuurlijke sneeuw meer bij te komen om de skipret er tot en met de kerstvakantie aan te houden. “Zolang het blijft vriezen, zullen we onze skipistes open kunnen houden.”

De winterprik houdt in ons land alvast dit weekend aan, zegt Nicolas Roose van NoordweerBenelux. Woensdag en donderdag kunnen we volgens Roose zelfs meer sneeuw verwachten. “Maar mogelijk gaat het gepaard met een dooiaanval. Als die slaagt, dan hebben we niets meer aan de gevallen sneeuw.”

Nadat Roose beklemtoont dat hij zich niet aan een wilde voorspelling op een vers sneeuwtapijt voor volgende week kan wagen wegens “te ver in de tijd”, durven we het hem bijna niet meer vragen: En een witte kerst, krijgen we die? Roose lacht. “De kans op een groene kerst is klimatologisch vele malen hoger. Maar er liggen nog allerlei pistes open.” Een witte kerst is dus niet uitgesloten, begrijpen wij.