Stijn Desmet en gemengde aflossingsploeg bezorgen België eremetaal op Wereldbeker shorttrack, Hanne Desmet gaat in de fout

Stijn Desmet speelde zowel in de ploeg als individueel een hoofdrol. Maar ook de slipper van de Italiaan Pietro Sighel mag niet worden onderschat. Desmet voerde het kwartet op de 2.000 meter naar een ereprijs, nadat Sighel in de laatste bocht onderuit was gegaan. De overwinning op de aflossing was voor Zuid-Korea. China werd tweede. België had tot de voorlaatste ronde op de op het oog kansloze vijfde plaats gereden maar schoof dus op tot de derde plaats.

Op sensationele wijze had België voordien de finale van de gemengde aflossing bereikt. Achter China veroverde het kwartet in zijn halve finale de tweede plaats ten koste van Nederland, dat op dit onderdeel de juiste balans nog niet heeft gevonden. België noteerde een nieuw nationaal record: 2:39.154 (oud record: 2:39.437 op 21 oktober 2021 in Peking). In de finale ging het een seconde langzamer.

Op de 1.500 meter kwam Stijn Desmet ook vanuit het achterveld naar voren. De Zuid-Koreaan Kyung-Hwan Hong won. Ward Pétré, die aan de A-finale was toegevoegd, eindigde als zesde.

In de finale van de 1.000 meter passeerde Hanne Desmet de streep als derde, maar ze liep een penalty op. Vlak voor de finish achterhaalde ze immers op onreglementaire wijze de Duitse Anna Seidel. Eerder was ze ook al met een tegenstandster in aanraking gekomen. Dat is een gevolg van haar compromisloze wijze van koersen. De zege ging naar de Canadese Courtney Sarault.