“Ik wilde hem gewoon een hand geven”: Oranje-spits wordt uitgescholden door boze Messi en gaat in de clinch met Argentijnen

De Argentijnse voetbalbond wordt vervolgd voor mogelijke inbreuken op artikels 12 (wangedrag van spelers en officials) en 16 (orde en veiligheid tijdens de wedstrijd). Bij Nederland gaat het alleen om een potentiële overtreding van artikel 12.

De clash vrijdagavond in het Lusailstadion eindigde na strafschoppen in een overwinning van Argentinië. De Spaanse scheidsrechter Mateu Lahoz trok liefst negentien gele kaarten, een record voor een WK-duel, en een keer rood (2x geel). Bovendien kwam het na het laatste fluitsignaal tot verschillende opstootjes tussen spelers en officials van beide teams.

Na afloop reageerde Lionel Messi geïrriteerd op bondscoach Louis van Gaal én Oranje-spits Wout Weghorst, die beide Nederlanders goals had gescoord. Weghorst riep tijdens een interview van de Argentijnse ster tot twee keer toe diens naam, waarop Messi venijnig reageerde. “Waar sta jij naar te kijken, idioot? Ga terug naar daar, idioot. Ja, ga terug naar daar!”

“Onrespectvolle woorden”

Weghorst wilde verhaal gaan halen bij Messi zelf, maar werd tegengehouden door een stevige Argentijnse delegatie. Inter-aanvaller Lautaro Martinez, die de winnende penalty scoorde, kwam de Nederlander tot kalmte aanmanen. Dat deed ook Lisandro Martínez. Maar tussendoor kwam Argentijns voetbalicoon Sergio Agüero (een boezemvriend van Messi) zich moeien met de zaak.

“We waren bezig om met z’n allen naar de kleedkamer te gaan, toen die grote kerel ineens ‘Hey Messi, hey Messi’ begon te roepen”, aldus de door hartproblemen gestopte Agüero. “Leo draaide zich om en zei wat hij te zeggen had. Die kerel (Weghorst, red.) zei dan: Kom naar hier en zeg dat nog eens. Daarna ben ik ertussen gekomen om hem te vertellen dat hij z’n mond moest houden. Ik vroeg hem waarom hij zo tegen Messi aan het roepen was, waarop hij antwoordde dat ik hem niet moet zeggen om te zwijgen. Het was een heet standje, dus ik zei dan maar: Oké, dit is voorbij. Schud mijn hand en veel succes nog.”

Weghorst zelf deed een dag na de feiten ook zijn verhaal. “Ik wilde Messi een hand geven na de wedstrijd, omdat ik veel respect voor hem heb als voetballer”, aldus de Nederlander bij AS. “Maar hij sloeg mijn hand weg en wilde niet met mij praten. En hij zei – alhoewel mijn Spaans niet zo goed is – onrespectvolle woorden.”

