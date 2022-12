De man die met liefst 19 (!) kaarten Lionel Messi en Louis van Gaal in zijn schaduw zette: zo steelt ref Mateu Lahoz steeds weer de show

De overgebleven sterren op dit WK heten Kylian Mbappé, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo en… Antonio Mateu Lahoz (45). Of de Spaanse ‘show-scheids’ nog in actie zal komen en zijn vijfhonderdste match zal fluiten, is na vrijdagavond echter hoogst twijfelachtig. Geen Argentijn of Nederlander (of tv-kijker) die niet verbaasd of verbolgen was over zijn optreden. Nog eens de spotlights op de man, die in een vorig leven wiskundeleraar was.