100.000 euro is er nodig. 100.000 euro om kleine Mila (1,5) te redden. Ze vecht al een half jaar in het ziekenhuis tegen een uiterst zeldzame kanker. De operatie is een risico, en kan alleen in Duitsland. Daarom start de familie een crowdfunding. “Dit is de laatste optie”, zegt mama Debbie Geerkens.