Om 16 uur kruist Marokko op het WK in Qatar de degens met het Portugal van Cristiano Ronaldo. De Marokkaanse gemeenschap in Antwerpen en Brussel maakt zich op voor nagelbijten, maar de vrees in beide steden is groot dat het opnieuw tot rellen en vernielingen komt. De politie en de stadsdiensten hebben dan ook gedaan wat ze kunnen om zich daarop voor te bereiden. Volg hier alles live.