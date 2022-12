WK voetbal zet Marokko in vuur en vlam: “We krijgen steun van alle 22 Arabische landen én heel Afrika”

In Marokko moet alles wijken voor het voetbal nu het land tot in de kwartfinales is geraakt op het WK in Qatar. “En niet alleen in Marokko. Heel de Arabische wereld supportert vandaag voor de Marokkanen”, zegt de bekende Gentse imam Khalid Benhaddou. “Stel u voor dat ze ook nog eens winnen tegen Portugal. De impact zou echt ongezien zijn, in binnen- en buitenland”, aldus politicoloog Fouad Gandoul.