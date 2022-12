Nieuwe beelden tonen het verhaal achter beruchte WK-foto van Argentinië: “Wij reageerden op gedrag van Nederland”

“Ik vierde het in hun gezicht omdat er een speler was van Nederland die bij iedere strafschop die wij namen naar ons toe kwam en wat riep richting onze spelers”, legt Otamendi uit. “Ik zag op sociale media een foto (zie boven, red.) van ons dat we hen uitdaagden. Maar die foto vertelt niet het hele verhaal. Wij reageerden op hun gedrag.”

Otamendi wilde niet zeggen welke speler van Nederland hij bedoelde. Maar na afloop reageerde Lionel Messi geïrriteerd op Wout Weghorst. Scheidsrechter Antonio Mateu Lahoz gaf Denzel Dumfries na de strafschoppenserie een tweede keer gele kaart nadat de rechtsback woedend had gereageerd op provocaties van Otamendi.

Je weet dat Nederland tegen Argentinië een verhit potje is”, zei Dumfries. “Dat je wordt uitgedaagd en dat er opstootjes komen. Je probeert elkaar te provoceren, het gaat over en weer. Ik was zelf ook bezig tijdens de strafschoppenserie. Je probeert alles te doen. Zij ook. Ik houd er niet van om naar andere spelers te wijzen, maar ik had zo mijn redenen. Of dat slim is weet ik niet. Er gebeurde iets waardoor ik reageerde.”

WK-record gele kaarten

Een recordaantal van negentien gele kaarten is vrijdag in Lusail uitgedeeld tijdens de kwartfinale tussen Nederland en Argentinië op het WK voetbal in Qatar.

De Argentijnen wonnen met 4-3 na strafschoppen nadat het 2-2 gelijk stond na de reguliere speeltijd en de verlengingen. De Spaanse scheidsrechter Antonio Mateu Lahoz toonde negentien keer een gele kaart en een keer rood (na een tweede geel). Drie van die gele kaarten waren gericht tegen een speler (Weghorst) en twee coaches (Samuel en Scaloni) die niet op het veld stonden. Drie kaarten (waarvan eenmaal rood) werden gegeven tijdens de strafschoppenserie (twee aan Dumfries (dus rood) en aan Lang).

© AP

Jurriën Timber (43.), Wout Weghorst (op de bank, 45.+2), Memphis Depay (76.), Steven Berghuis (88.), Virgil van Dijk (90.+1), Steven Bergwijn (91.), Denzel Dumfries (128. en 129. die rood kreeg) en Noa Lang (129.) kregen het gele karton aan Nederlandse zijde. Voor de Argentijnen ontvingen Walter Samuel (assistent, 31.), Marcos Acuna (43.), Cristian Romero (45.), Lisandro Martinez (76.), Leandro Paredes (89.), Lionel Scaloni (coach, 90.), Lionel Messi (90.+10), Nicolas Otamendi (90.+12.), Gonzalo Montiel, (109.) en German Pezzella (112.) een gele kaart.

Met tien kaarten stelt Argentinië het vorige record (9) voor hetzelfde team scherper, dat Portugal (in de achtste finale tegen Nederland in 2006) en Nederland (in de finale van het WK 2010 tegen Spanje) deelden. Vrijdag gingen echter ook twee coaches, assistent Walter Samuel en T1 Lionel Scaloni, in het boekje van de ref. Nederland zag vrijdagavond ook negen keer geel.

Het vorige record in eenzelfde WK-wedstrijd was zestien gele kaarten bij Kameroen-Duitsland in 2002 in Zuid-Korea en Japan, en bij Portugal-Nederland in 2006 in Duitsland. Die ‘Slag van Neurenberg’ leverde ook vier rode kaarten op, met beide teams die negen tegen negen eindigden.