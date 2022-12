Michelle Obama verrast met nieuwe, hippe look: “Ze is zo cool”

Toen ze nog in de schijnwerpers stond als First Lady van de Verenigde Staten, droeg Michelle Obama (58) steevast sobere, zedige kledij. Maar nu verrast ze haar fans met een nieuwe kledingstijl tijdens haar boektournee. Met de hulp van styliste Meredith Koop heeft de vrouw van de voormalige president van de VS zich een hippe look aangemeten. In Atlanta verscheen ze in een vintage jasje, losse broek en hippe laarsjes en ook in andere steden waar ze promotie voert voor haar boek The light we carry, valt ze op met haar outfits. “Ze is zo cool”, klinkt het op sociale media. “Ze blijft voor altijd onze First Lady.”