Oekraïense soldaat getuigt over gruwel van Bachmoet: “We hadden niet eens een slaapzak mee”

De meest gewelddadige frontlinie in Oekraïne ligt op dit moment in Bachmoet. Slechts een goeie honderd meter scheidt de Oekraïense en Russische soldaten daar, zo getuigt een van in The guardian. “Soms horen we hen zelfs lachen”, zegt hij. Al is daar amper reden toe.

Bachmoet was de eerste plaats waar de 19-jarige Nazar naartoe gestuurd werd. De soldaat had er zijn opleiding bij het Oekraïense leger net opzitten en het zou een gemakkelijke eerste missie worden, zo werd hem gezegd. Een klein stadje in de provincie Donetsk, waar alle 70.000 inwoners weggetrokken zijn. Nazar en zijn medesoldaten namen niet eens een slaapzak mee. Op één dag zou de klus daar geklaard zijn. Niets bleek minder waar. Er waren veel meer Russen dan ze verwacht hadden, en het stadje heroveren bleek een nachtmerrie die nog altijd niet ten einde is.

“Toen we zagen hoeveel Russen daar echt waren, veranderde onze missie”, zegt Nazar in The guardian. “Het waren er veel meer dan we verwacht hadden. En er was amper honderd meter tussen ons en die Russische soldaten. Wij zaten op een lage heuvel en zij op één. Soms hoorden we hen lachen. We zagen hen soms tussen de bomen, terwijl ze blind naar ons schoten. Alsof ze in Somalië waren.”

Steekspel

Het werd een steekspel, waarbij ze elkaar van hun heuvel af probeerden te krijgen. Vooral de Russen deden ’s nachts verwoede pogingen, door in kleine groepjes dichterbij te komen. Het werd een uitputtingsslag. “De eerste nachten lukten wel zonder slaapzak”, zegt Nazar. Hij sliep op de bevroren grond, maakte vuurtjes met wat hij en zijn collega’s maar kon vinden. “Maar dan vond ik een slaapzak. En iemand anders vond een matje. Toch was het afzien met die koude. Warm eten hadden we niet en al het water was bevroren.”

Het blijft ook vandaag nog een slagveld met ongezien veel geweld. De Russen proberen de Oekraïense troepen telkens te verjagen met kanonnen en granaten, dan volgt de infanterie over de grond. Maar er wordt wel minder geschoten dan toen de Oekraïners net gearriveerd waren. “In het begin schoot het Russische leger op alles, nu zijn ze spaarzamer met hun munitie. We hebben tijdens een van de gevechten een van hun radio’s kunnen bemachtigen. Daarin hoorden we hen ons munitie vragen, maar ze kregen als antwoord dat er geen meer is.”

Blijvend geweld

Maar telkens er munitie of andere wapens in Bachmoet toekomen, is het weer even alle remmen los. Dagelijks sterven er volgens Oekraïense bronnen honderden Russische soldaten. Hoeveel Oekraïners er sneuvelen, is niet duidelijk. Eén groot bloedbad is het zeker, getuigen ook de video’s en getuigenverslagen die de wereld van daaruit al bereikten.

Toch blijft Nazar positief. “De Russen lijken ons heel chaotisch en gedesorganiseerd. Daarom hebben we er al zoveel kunnen doden.” Toch zit er niets anders op dan afwachten en wegduiken wanneer er aanvallen komen. Nazar wordt binnen drie dagen twintig en blijft hopen dat er snel een nieuwe bestemming voor hem komt. “Onze volgende missie zou op mijn verjaardag kunnen komen. Of vandaag, wie weet.”