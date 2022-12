Exact Cross Essen: Aniek van Alphen heeft de smaak te pakken en wint na Boom nu ook in Essen

Aniek van Alphen heeft de smaak te pakken. Nadat ze vorige week in Boom in de spurt de maat nam van Denise Betsema, was de Nederlandse in Essen opnieuw de beste. Van Alphen haalde het solo voor onze landgenote Alicia Franck. Het derde podiumtrapje ging naar een andere Nederlandse, Yara Kastelijn.

Een afgeslankt deelnemersveld in Essen: de concurrentie met de WB-manche in Dublin was dan ook geen dankbare tegenstander om de strijd mee aan te gaan. Maar de vrouwen die wel aan de start stonden, maakten er een aangenaam kijkstuk van.

Onze landgenote Alicia Franck nam meteen het commando, samen met de jonge Nederlandse Leonie Bentveld. Aan het einde van de eerste ronde kregen we een kopgroep van zes: Franck, Bentveld, de Britse Kay, Laura Verdonschot en nog twee Nederlandse dames: Aniek van Alphen en Yara Kastelijn.

In de derde ronde vond van Alphen het welletjes. De 23-jarige koos het hazenpad en zou zich niet meer laten inhalen. De renster van ‘777’ heeft duidelijk vertrouwen getankt na haar zege in Boom en liet zich het kaas niet meer van het brood halen.

Achter Van Alphen troepte het weer deels samen. Laura Verdonschot bevestigde haar achtste plaats vorige zondag in Antwerpen, de in het veld teruggekeerde Yara Kastelijn wilde ook maar al te graag op het podium, Anna Kay probeerde de ‘vlucht’ van haar ploeggenote Van Alphen te beschermen. Ook Alicia Franck - volgend jaar verhuizend naar Essen - mengde zich opnieuw in de strijd om de tweede plaats, zelfs de jonge Leonie Bentveld was nooit veraf.

Terwijl Van Alphen schijnbaar moeiteloos naar de zege fietste, ontspon er zich achter haar een leuke strijd om de tweede plaats. Franck baggerde het snelst door de laatste modderstrook en sloeg een kloofje met de concurrentie.